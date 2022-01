Tommaso Zorzi, con la solita sincerità che lo contraddistingue, ospite del format “Casa mia” condotto da Roberta Termali (mamma di Andrea Zenga), ha parlato di Soleil Sorge, la concorrente più controversa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte ad una come Soleil. Perché io sono sicuro che se avessi avuto… visto che la diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, perché oltre a come sei tu l’importante è pure chi ti mettono. Se ti mettono una Soleil, che poi io ho conosciuto nella vita ma non credevo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte consapevole del mio destino inevitabile.