Soleil non riconosce la canzone di Valeria e fa una gaffe: l’epica reazione della Marini – VIDEO

Divertente gaffe di Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. L’italo americana parlando dell’ultimo singolo di Valeria Marini ha detto: “Quella canzone virale? Ma se non la conosce nessuno!”.

V: “Boom è una canzone super virale” S: “Ma se non la conosce nessuno?” V: “Ma come? Facciamo Boom, Boom… la mia canzone! Ma va, stai prendendo in giro?” S: “Ah, è la tua? No ma stavo scherzando… certo! Lo stavo facendo apposta” V: “Ma dai è andata dapertutto… è diventata virale su Tik Tok”.

Questo il discorso surreale avvenuto durante il pranzo tra La Stasy e Valeria.

L’italo americana, furbissima come sempre, ha fatto credere si trattasse di uno scherzo ma, personalmente, credo che fosse serissima all’inizio e abbia virato sulla burla per non fare restare male la showgirl stellare.

Ho amato tutto!

Ecco VIDEO (questo, effettivamente, è diventato veramente virale).