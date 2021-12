Soleil Sorge confidandosi con Katia Ricciarelli ha svelato di sentire la mancanza di Alex Belli. Dopo averlo visto in collegamento durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì sera, le due vippone hanno raccontato le loro emozioni in merito.

“Alex mi manca un sacco!”, Soleil si confida con Katia

“Tutto sommato mi fa anche un po’ pena. Non riesco ad avercela con lui, ha dato tanto”, ha svelato la cantante lirica. Anche Soleil si è trovata d’accordo con le sue parole aggiungendo di sentire la mancanza di Alex:

Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento. Al di fuori di quello, gli voglio un bene dell’anima, mi manca un sacco, è una persona a cui auguro solamente il bene. Non ho nulla contro di lui, anzi. Provo tanto… quando l’ho rivisto, mi mancava un sacco. Perché poi, alla fine, almeno con noi è stato una brava persona. È sempre stato squisito. Noi quando litigavamo, poi scoppiavamo a ridere, figurati. Con due personalità forti come la mia e la sua, arrivare poi a fare pace, a riuscire a parlarne tranquillamente o riderci su, non è da poco.

Soleil ha parlato di Alex Belli anche con Nathaly Caldonazzo. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante le confidenze in giardino, ha raccontato qualche dettaglio in più anche su Carlo Domingo:

Lui è fighissimo, ha 27 anni, ma sembra che ne abbia 80 per come pensa e com’è come persona. Io ho questa persona fuori di cui sono innamorata, ho un mondo fuori con lui che non vedo l’ora di vivere, perché sono innamorata persa di questa persona.