Outlet-Gate durante Casa Chi. L’autore del Grande Fratello Vip ha scherzosamente “sbugiardato” Gianmaria Antinolfi dopo la questione sollevata da Soleil Sorge durante la diretta in prime time.

Outlet-gate al GF Vip: “Soleil ha detto una mezza verità su Gianmaria”

Gli ultimi sette natali Gianmaria ha comprato nell’outlet in Svizzera dove Alfonso Signorini ha detto di averlo incontrato. Lì si fanno degli affari e Gianmaria ha comprato delle borse. Accessori esibiti anche da Soleil sui social network. Lei ha detto una mezza verità. Avrebbe potuto dirla in maniera carina ed educata però noi lo abbiamo scoperto perché abbiamo chiesto conferma al fratello di Gianmaria che ci ha detto che non c’è niente di male. Se uno vuole andare a fare un giro nell’Instagram di Soleil, troverà le risposte al suo controsenso sulle affermazioni in puntata, tutto qui. E poi ragazzi diciamoci la verità, se ti sta sul cul* che io ti abbia fatto un regalo all’outlet tu non te lo tieni e me lo restituisci non che ti fai le foto.

Il problema di fondo è un altro: Soleil non critica gli acquisti all’outlet ed anzi, ha invogliato Gianmaria a non “averne paura” proprio perché non c’è niente di male.