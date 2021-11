Soleil Sorge continua ad essere spesso e volentieri fraintesa, nonostante il suo italiano perfetto. Anche ieri sera si è a lungo discusso delle sue ultime frasi su Gianmaria Antinolfi, completamente travisate come fatto notare da Sonia Bruganelli, che ha preso le sue difese in diretta tv. Ma non è la sola. Anche Giulia Salemi, conduttrice del GF Vip Party con Gaia Zorzi, è tornata nella puntata di ieri sulla famigerata frase di Soleil.

Giulia Salemi prende le difese di Soleil

Nell’appuntamento del GF Vip precedente a quello andato in onda ieri sera, Soleil Sorge aveva sferrato un duro attacco contro Gianmaria Antinolfi, con il quale in passato ha avuto un breve flirt.

L’influencer ha svelato un aspetto inedito dell’imprenditore campano: a suo dire, Gianmaria tenderebbe a ‘vendersi’ in un modo quando nella realtà sarebbe un’altra persona. Soleil aveva precisato tra l’altro di apprezzare proprio il secondo lato più semplice del ragazzo:

Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere.

Ma ancora una volta, come la vecchia storia delle scimmie urlatrici e ancor prima dell’essere “al limite dello stalking”, Soleil Sorge è incappata nella mal comprensione da gran parte degli spettatori.

Giulia Salemi ha tuttavia compreso il ragionamento di Soleil e ieri ha preso le sue difese spiegando:

Io credo che lei non aveva intenzione di sminuire chi è di un ceto più umile. Non stava disprezzando le persone che vivono in un bilocale o chi mangia pasta e piselli, perché il caviale dubito che lo mangiamo tutti quanti a pranzo e cena. Semplicemente al Grande Fratello succede un meccanismo inconscio. Più ti senti forte e più durante la puntata vuoi performare. Più hai fatto battute a effetto che hanno funzionato, più sei alla ricerca di queste frasi che nel 90% la gente percepisce bene. Però ci sono volte in cui ti escono in maniera sbagliata e la gente può rimanere anche un po’ sbigottita.

Analisi assolutamente perfetta e che vale ancor di più quando la frase oggetto di fraintendimento viene poi spiegata in modo dettagliato con tanto di scuse in diretta.