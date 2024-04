Vincitore de L’Isola dei Famosi svela: “Montaggi pilotati”

Nino Formicola, vincitore de L’Isola dei Famosi 2018, intervistato dai colleghi di Tag24 svela alcuni croccanti retroscena.

Gli ascolti, nel corso degli anni, sono notevolmente in calo e, proprio per questo motivo, il vincitore de L’Isola dei Famosi ammette: “Io personalmente sono contrario alla straordinaria lunghezza dei programmi. Dovrebbero durare di meno le edizioni dell’Isola”.

L’attore parla anche degli sbalzi climatici:

Vedere come si dorme per evitare di essere punti dagli insettini maledetti che ti spappolano le gambe, ad esempio: si dormiva con le calze, con le maglie in faccia per evitarli a tutti i costi.

Ad esempio vedevi le ragazze in bikini che prendevano il sole e poi dopo la gente con la felpa, la sera. Perché? Perché soprattutto nei primi mesi dell’anno c’è una differenza fra il giorno e la notte terrificante.

Poi il retroscena sul montaggio:

Se i montaggi sono pilotati? Sì, se per caso tu non stai attento a questo, poi rischi che nel montaggio si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare.

Nei confessionali ti fanno delle domande in cui le tue risposte poi portano automaticamente a delle situazioni. Allora, se tu sei un addetto ai lavori, lo capisci.

Infatti, quando mi facevano domande, io dicevo, “sentite ragazzi, non si viene a rubare la casa del ladro, io non rispondo a una domanda del genere”. Per fare un esempio, se ti chiedevano di un’antipatia.