Isola dei Famosi: Francesco Benigno interviene dopo l'espulsione, le pesantissime accuse alla produzione

Francesco Benigno espulso dall’Isola dei Famosi per comportamenti vietati dalla produzione. Dopo il comunicato, l’attore palermitano è intervenuto sui social lanciando pesanti accuse.

Isola dei Famosi: Francesco Benigno interviene dopo l’espulsione

Mi giunge adesso dall’Italia telefonicamente da parte di mia moglie, che io mi sono ritirato dall’Isola, io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dopo una discussione con un concorrente che ci era rimasto male, una discussione verbale nulla di più, e sono stato prelevato con una scusa che dovevano parlarmi e mi hanno portato nel resort, accanto all’isola, comunicandomi che io dovevo lasciare, perché c’era qualcosa che a loro dire che io avrei fatto, ed ovviamente non ho fatto, e che quindi i poteri forti di Mediaset e Banijai, hanno deciso che io devo essere eliminato, però non ci hanno dato la spiegazione. Ci hanno fatto addirittura delle proposte sia al sottoscritto sia a mia moglie sia al mio agente di denaro, di non chiedere penali, e questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, tu non ci fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare le penali.

Francesco Benigno ha aggiunto:

Mi avevano chiesto di fare un video dove io dicevo “mi ritiro perché mi manca mia moglie”. Mi ritiro quando sono agguerrito, sono carico, ho tanta voglia di vincere quest’isola e la vincerei probabilmente se qualcuno mi desse spiegazioni su questa vicenda. Loro sostengono che ci sono delle immagini forti, e io gli ho detto mandate in onda queste immagini forti che ovviamente non ci sono, sono delle scuse, o quantomeno verbali, non ci sono quelle 3 cose che ti fanno squalificare che sono bestemmia, ingiuria, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale che non sfocia in mani, come ad esempio Peppe il napoletano che ha inveito verso di me con un machete in mano e io con le mani dietro le spalle come un grande difensore del Palermo non ho reagito ma mi sono limitato a parlare è la dimostrazione che oltre quello non sono andato. Fermo restando che anche le ingiurie sono state depenalizzate. Quindi io sono qui nel resort che mi minacciano da ieri sera che debbo prendere assolutamente un volo oggi contro la mia volontà senza avere nessuna colpa perché sennò loro non mi pagheranno il volo, l’albergo e tutto il resto, minacciando continuamente. Io vorrei che loro mandassero le immagini che loro ritengono che probabilmente non c’è nulla.

L’attore ha concluso:

Anzi addirittura c’è Daniele che interviene nei confronti di questa persona dicendogli “basta di minacciare lo hai già fatto troppe volte porta rispetto per una persona più grande”. Faccio anche il nome Artur Dainese. Ci sono le immagini che Daniele porta questa persona, ci stringiamo la mano e ci diciamo che non ci piacciamo. La mattina dopo neanche mi ha salutato, ed io che sono una persona educata gli ho detto buongiorno Artur, mi ha chiesto se poteva mangiare un granchio che io ho raccolto la notte, ne era rimasto uno, gli ho ceduto il mio, proprio per dimostrare, ora non so cosa monteranno ma non hanno nulla da montare. Non hanno nessuna immagine perché non c’è stato niente. Mi piacerebbe che chiedessero a Daniele che è stato testimone. Durante la scorsa puntata avete visto cosa hanno montato di me, era la preparazione per farmi apparire ignorante o stupido, e farvi sentire i pensieri dei naufraghi nei primi giorni che non ci conoscevamo. Ora mi vogliono bene, gli ho insegnato a pescare, mi hanno chiesto di venire a pescare con me, mi hanno ringraziato, hanno sempre sottolineato le tante cose che ho fatto per loro. Chiedo a voi caro pubblico, che io abbia il diritto di mandare le immagini domani in televisione, io essere in studio, far parlare Daniele. Se ritenete che io abbia fatto un errore che sia meritevole di una squalifica avete l’occasione di mandarmi a casa con il televoto.