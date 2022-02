Alex Belli continua ad essere il protagonista del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore Soleil Sorge, Davide Silvestri e Barù hanno parlato a lungo dell’ex Vippone, del loro rapporto e di tutto quello che è successo in Casa nel corso della sua permanenza. Davide ha dubitato che una persona come Alex possa esserle mai amica fuori. Anche Barù ha ammesso di non aver mai conosciuto né frequentato persone come Belli.

Soleil, Baru e Davide tornano a parlare di Alex Belli

Dopo aver sentito i discorsi di Davide e Barù riguardanti il suo amico speciale Alex Belli, Soleil Sorge ha detto la sua evidenziando i principali dubbi:

Sai cos’è che mi manda in tilt? Alex per quello che ho conosciuto è talmente forte nei valori, nella creatività, nelle cose vere e concrete, che non riesco a credere che si sia abbassato a voler fare un gioco del genere. Non riesco a credere che sia la stessa persona.

Davide ha quindi replicato esponendo il suo punto di vista su quello che ha fatto nel corso della sua permanenza:

Lo vuoi capire? […] Io ti dico solo che se avessi fatto una cosa del genere anche da attore, credo che la mia fidanzata non l’avrei più rivista. Anche io recito, anche io ho baciato, ho baciato anche uomini e ho fatto scene di sess0 ma…

Barù ha puntualizzato come quanto avvenuto in Casa fosse ben distante da un film ma Soleil, sentendosi evidentemente risentita dalle parole dei suoi due amici ha definito il loro discorso “veramente ottuso”:

Il problema è che c’è un sentimento dietro. Tutto quello che c’era stato tra me e Alex fino a quel momento era plausibile, il problema è stato che quel bacio ha fatto tentennare tutto […] Ma se lui ti dice che nel loro matrimonio va così e il nostro rapporto è questo… Al massimo ha sbandato un po’ emotivamente ma non è che abbiamo creato il marito con un’amante o robe del genere. Non era così pesante o concreta per creare chissà che problema all’interno di un matrimonio… I baci? Dai… la cosa più pesante erano le parole e cosa c’era tutto dietro. Qui dentro stiamo giocando!

Barù e Davide tuttavia hanno messo in dubbio tutto il resto ma la Sorge ha tagliato corto chiosando: