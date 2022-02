Nelle passate ore Jessica Selassié, parlando in giardino con Sophie e Alessandro, ha fatto alla coppia una confidenza su Barù. Il Vippone le avrebbe detto una cosa in confessionale che la giovane principessa ha voluto confidare ai suoi due amici.

Barù spiazza Jessica in confessionale

In un momento di relax in giardino, la maggiore delle Selassié ha spiazzato Sophie e Basciano con una rivelazione sull’esperto di food. Rivolgendosi ad Alessandro ha svelato:

Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale…