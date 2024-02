Tempo di scelte ad Amici 23 in vista del serale. Durante l’ultimo daytime Emanuel Lo ha chiamato Sofia, Simone e Lucia per valutarli di nuovo in vista dell’appuntamento in prime time. Ma attenzione, Kumo è stato escluso.

Serale di Amici 23: Kumo escluso? La decisione di Emanuel

La tensione è salita quando Emanuel ha fatto ballare Sofia con “Aranciata” di Madame, ma lei era troppo concentrata sui passi.

Poi è toccato a Simone con “Temperature”, ma l’insegnante sembrava più annoiato che altro.

Infine, Lucia ha dato il meglio di sé nonostante le critiche degli ultimi giorni.

Tornati in Casetta, i tre hanno raccontato tutto a Kumo, preoccupato per la mancata convocazione in vista del serale di Amici 23.

“Ci ha detto ‘l’altra volta eravamo quattro, ora siamo tre’, ma non ci ha fatto capire se fosse una cosa negativa o positiva per te”, gli hanno spiegato gli altri tre compagni d’avventura.

Nella sua classifica personale, Emanuel Lo aveva piazzato Kumo dopo Sofia e Lucia.

“Se ogni professore ha a disposizione due posti, io sono il terzo di Emanuel”, aveva commentato il ballerino, che, dopo la recente scelta, è convinto che per lui la strada per il serale sia definitivamente chiusa.

kumo che viene a sapere della convocazione di emanuel lo per poi scoprire che lui non è stato chiamato #amici23 pic.twitter.com/jaiE5073o5 — giusy❄️💐 (@_deckerstar_) February 1, 2024