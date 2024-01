Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 28 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in rete dalle talpe.

Amici 23, spoiler 28 gennaio: ecco cosa succederà

Dalla pagina Twitter di GossipTv apprendiamo che tra gli ospiti dell’appuntamento ci sono stati Random e Achille Lauro.

Maria De Filippi ha consegnato il disco d’oro a Holden dopo averlo coinvolto in un gioco per trovarlo.

La puntata ha visto l’assenza di Gaia, mentre sul fronte degli inediti sono stati presentati quello di Holden dal titolo Solo stanotte e quello di Nahaze dal titolo Oro.

In merito alla gara canto giudicata da Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt, ecco la classifica:

Martina Holden Mida Petit Kia Lil Jolie Sarah Ayle Nahaze Malia

Gara di ballo giudicata da Nancy Berti, ecco la classifica:

Dustin Marisol Sofia Kumo Giovanni Nicholas Simone Lucia

Dustin affronta lo stesso compito di neoclassico di Nicholas, assegnato da Raimondo. La Celentano gli dà 3,5 e gli sospende la maglia.

Cover:

Holden – Middle Ground Mida – Sui muri Kia – Diamonds Petit – Perdono Ayle – Importante Malia – Brivido Martina – È vero che vuoi restare Sarah – The moral of the story Lil Jolie – Destinazione Paradiso

Gara improvvisazione – amore Vs tradimento:

Simone (vince) Giovanni Dustin

Prova OREO: vince Martina

Prova MARLÙ: vince Lucia

Gaia assente.

Maglia sospesa per un ballerino

Ecco come riferiscono i colleghi di SuperGuidaTV che ci parlano di una maglia “ritirata” ad uno dei ballerini più amati della scuola di Amici 23:

Compito di Dustin dato da Raimondo Todaro. Si tratta dello stesso in stile neoclassico dato da Alessandra Celentano a Nicholas. La maestra gli dà 3.5 e, proprio per questo motivo, il ballerino deve tornare in casetta immediatamente con la maglia sospesa. La Celentano ha proposto di far ballare Nicholas al posto del professionista e dopo Dustin per vedere le differenze tra loro due, ma è nata una accesa discussione.

Gaia assente da Amici 23, perché? Gli spoiler della nuova registrazione

Gaia De Martino assente da Amici 23: per quale motivo? Lo scorso giovedì 25 gennaio c’è stata la nuova registrazione del talent show, scopriamo tutti gli spoiler e le anticipazioni.

Per quanto riguarda la ballerina, attualmente non si conosce il motivo della sua assenza ma vi aggiorneremo qualora avessimo delle news in merito.

Lite Amici 23, Pettinelli butta acqua addosso alla Cuccarini: gli spoiler

Le croccanti informazioni ci giungono dai colleghi di SuperGuidaTv. Ad aprire le danze ci hanno pensato Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che hanno discusso per il compito di Dustin (con tanto di maglia sospesa).

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno nuovamente discusso per Mida:

Compito di Mida assegnato da Pettinelli che genera lite tra Anna e la Cuccarini che ha detto che il compito non aveva senso e che il suo allievo ha una bella scrittura. Anna ha dato a Mida un compito in cui doveva scrivere barre utilizzando parole come: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco, equatore. Cosa vi ricorda? Ebbene sì, “gola secca“. Per la Pettinelli non ha fatto bene il compito perché ha preso le parole e le ha messe senza senso nel testo. Voto 4.

I colleghi di SuperGuidaTV hanno aggiunto anche un croccante retroscena:

Anna getta dell’acqua addosso a Lorella per sbaglio.

Discussioni anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli:

Ayle canta “Importante”, Rudy e la Pettinelli discutono per lui. Compito di Petit assegnato da Anna Pettinelli che genera lite tra Anna e Rudy. Il compito è sul Rock and Roll e può aggiungere solo una piccola parte di napoletano. La Pettinelli gli dà 7.5.

Torna l’appuntamento con i cantanti e i ballerini di #Amici23! OGGI vi aspettiamo tutti alle 14.00 su Canale 5 con una nuova puntata tutta da vedere 📺💥 pic.twitter.com/V38Q73Zykc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 28, 2024