Il Serale di Amici 22 sta per partire ufficialmente: la prima puntata è in programma nella prima serata di oggi, sabato 18 marzo 2023. Ma chi sono gli allievi ammessi? E come sono suddivise le squadre? A seguire, tutte le informazioni sui giudici e le puntate in programma, condotte come sempre da Maria De Filippi.

Serale Amici 22: concorrenti, squadre, giudici e puntate

Gli allievi giunti ad un passo dal Serale di Amici 22 erano 17 ma solo 15 di loro hanno avuto accesso all’importante fase del talent che prende il via ufficialmente nella prima serata di sabato 18 marzo. La maglia d’oro è stata conquistata da otto ballerini e sette cantanti che si contendono la vittoria finale.

Tre in tutto le squadre che si sono andate a formare, ognuna formata da un insegnante di ballo ed uno di canto: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ecco chi fa parte delle tre squadre.

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Alessio (ballerino)

Mattia (ballerini)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

Cambio di guardia anche in merito ai giudici esterni. Ecco chi troveremo tra coloro che andranno a giudicare le varie esibizioni degli allievi nel corso del Serale di Amici 22: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Le puntate del Serale di Amici 22 sono registrate, quindi se non avete paura degli spoiler e volete sapere in anteprima cosa accadrà nella prima puntata, potrete saperne di più QUI.

Nove in tutto gli appuntamenti in prima serata, ma quando andrà in onda la finale? Per il momento non vi sarebbe una data certa ma potrebbe essere domenica 14 maggio oppure in alternativa sabato 20 maggio. Ecco il calendario completo: