Falò di confronto per Giuseppe e Gabriela dopo la scorsa puntata di Temptation Island e la loro uscita da separati. Il ragazzo, trovandosi faccia a faccia con la sua fidanzata ha fatto delle ammissioni di colpa.

Non ho dormito e nemmeno mangiato. Ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni. Tu sei la donna della mia vita ed io ti amo molto e spero di uscire insieme a te per ricominciare tutto da zero.

E’ vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. E’ vero che sono andato a ballare, che ho parlato con le ragazze e che ti ho tradito… è vero.

Gabriela ha preso la parola facendo delle precisazioni:

Io se devo uscire da qua come sono entrata non esco. Ho ricevuto bastonate dal primo giorno: sei consapevole? Se le cose che hai detto non verranno mantenute ognuno andrà per la sua strada. La mia testa è cresciuta e voglio più spazio. Voglio e pretendo di essere serena. Io merito rispetto, non guardare ciò che ho fatto qua dentro.

Io sono una persona ferita ma non mi aspettavo queste parole, mi fanno piacere. Mi ha ammesso ciò che mi rimbombava nella testa.