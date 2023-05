Scaletta Eurovision Song Contest 2023: oggi, giovedì 11 maggio, andrà in scena la seconda semifinale, come sempre in diretta tv e streaming. Lo scorso martedì abbiamo conosciuto la prima semifinale con i 10 finalisti che approderanno nella serata di sabato, durante la quale si esibirà anche Marco Mengoni. Ma chi accede questa sera?

Scaletta Eurovision 2023, seconda semifinale 11 maggio

E’ tempo di una nuova emozionante serata all’insegna dell’Eurovision Song Contest 2023. Stasera, 11 maggio, si esibiranno i restanti 16 Paesi dei 37 in gara ed al termine conosceremo chi si andrà ad unire ai 10 già finalisti ed ai Paesi Big Five, ai quali si è aggiunta l’Ucraina.

La seconda semifinale di stasera prevede l’apertura del televoto: l’Italia non potrà votare ma voteranno tutti i paesi più i 3 finalisti. L’evento sarà condotto da Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina, e sarà trasmesso in diretta su Rai2 a partire dalle ore 21.00, con il commento in italiano di Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

In merito alla scaletta della seconda serata di Eurovision 2023, ecco l’ordine di esibizione della prima parte:

Reiley con Breaking My Heart, Danimarca

Brunette con Future Lover, Armenia

Theodor Andrei con D. G. T. (Off and On), Romania

Alika con Bridges, Estonia

Gustaph con Because Of You, Belgio

Andrew Lambrou con Break A Broken Heart, Cipro

Diljá con Power, Islanda

Victor Vernicos con What They Say, Grecia

Questa la scaletta della seconda parte:

Blanka con Solo, Polonia

Joker Out con Carpe Diem, Slovenia

Iru con Echo, Georgia

Piqued Jacks con Like An Animal, San Marino

Teya & Salena con Who The Hell is Edgar?, Austria

Albina & Familja Kelmendi con Duje, Albania

Monika Linkytė con Stay, Lituania

Voyager con Promise, Australia