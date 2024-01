Sara Ricci, nonostante sia restata nella Casa del Grande Fratello solamente per poco tempo, ha lasciato il segno. E così, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato del recente lutto di Beatrice Luzzi.

Ho spinto l’acceleratore, sapevo che comunque eravamo in un programma televisivo, per me era un lavoro. Nella vita sono abituata a essere giudicata, ma qui dovevo replicare.

Mi dispiace di essere uscita come la “cattiva”, nella vita sono una persona generosa, che dà agli altri anche quello che non ha.

E su Beatrice Luzzi ha aggiunto:

Ha due figli stupendi, che ha cresciuto benissimo, loro sono il suo capolavoro. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei. Non parlo della vittoria, ma di quello che ha dato al programma e che il programma ha dato a lei.

Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un’altra parte di sé. E, poi, c’è una cosa di lei che mi ha commosso.

E per quanto riguarda il resto del cast che non ha empatizzato con Beatrice dopo il lutto, Sara aggiunge:

Voglio difenderli, prima di tutto perché sono all’interno di un contenitore televisivo e sanno che lo spettacolo deve andare avanti.

Se fossero stati smaliziati, sarebbero rimasti tutti in silenzio per Beatrice, ma sarebbe stato un finto silenzio. Alcuni sono stati di cattivo gusto, Bea purtroppo aveva litigato con alcuni e l’avevano isolata, ma voglio dire che nella Casa non c’è nessun branco.

Ci sono ragazzi giovani, ci sono coppie, ma ciascuno ragiona e sbaglia con la propria testa. Non approvo tutta la cattiveria nei confronti di Giuseppe, Anita, Rosy. Non sono stati attori e non sono stati maturi. I social hanno condannato persone prive di cattiveria e diverse da come appaiono. C’è una distanza tra la percezione interna alla Casa e quella esterna.