Come di consueto, Alfonso Signorini ha risposto alle lettere dei lettori di Chi Magazine anche questa settimana. La signora Isabella, quest’oggi, ha parlato del Grande Fratello e del lutto che ha investito Beatrice Luzzi.

La lettrice, pur senza far nomi, si scaglia contro Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Anita Olivieri:

Pronta la replica di Signorini:

Cara Isabella, lo ripeto spesso. La casa del Grande fratello è lo specchio della società in cui viviamo.

Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno.

Come lei sa, mi sono rattristato anche pubblicamente per non aver visto da parte di alcuni inquilini (non di tutti e va detto) la minima sensibilità verso una persona che ha vissuto con loro, in stretta intimità, ben quattro mesi.

Non so quali siano le cause di questa scarsa empatia: la giovane età, il Covid che ci ha isolati sempre di più, l’immaturità. Non lo so. Ma me ne rattristo. Profondamente.