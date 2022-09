Sara Manfuso minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 7: “Non ci sto a passare per l’arpia, vado via subito!”

Sara Manfuso è stata al centro delle critiche nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, lunedì 26 settembre. Dopo il confronto con Soraia Allam Ceruti, l’opinionista è sbottata lontana dalla diretta: “Ma dai… commentare il mio essere mamma. Ma sciacquati la bocca prima di parlare, ma che cazz* c’entra?”.

Sara Manfuso minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 7

Sara Manfuso anche dopo ha “minacciato” nuovamente di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 7: “Così non va bene. Io non ci sto a fare il capro espiatorio. Sono uscita massacrata. Essere dipinta così… quel montaggio era contro di me. Una roba pazzesca. Io ho sbagliato a venire, io vado via subito, non ci sto a passare per l’arpia della situazione”.

