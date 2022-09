E se il matrimonio tra Sofia Giaele De Donà, concorrente del GF Vip 7 ed il ricco uomo americano, Bradford Beck non fosse mai esistito? A sollevare il dubbio nel corso della terza puntata del reality di Canale 5 ci ha pensato Alfonso Signorini che ha acceso i riflettori su un nuovo presunto caso in perfetto stile Mark Caltagirone.

Nell’ambito dell’acceso dibattito sul controverso matrimonio di Giaele De Donà, la quale ha ammesso di avere una relazione libera con il marito Bradford Beck e di vedersi solo per sei mesi l’anno, Signorini ha lanciato una indiscrezione che non è affatto passata inosservata:

La Vippona ha replicato spiegando che sarebbe sempre stata giudicata ma al tempo stesso si è mostrata incredula spiegando di non sapere di queste voci e chiosando: “Invidiosi!”.

In precedenza la Vippona aveva spiegato nuovamente come funziona il suo rapporto con Beck. Marito e moglie hanno puntato tutto sulla reciproca sincerità:

Io e mio marito di base stiamo benissimo insieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così. È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Ho accettato di avere questa storia qui. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me.