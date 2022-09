Sofia Giaele De Donà, dopo aver parlato del rapporto aperto con il marito Brad Beck, pare essersi pentita facendo un parziale e timido passo indietro, ecco cosa è successo nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

Giaele, che si è sposata lo scorso febbraio in Messico con una bellissima cerimonia sulla spiaggia, ha svelato che il marito avrebbe preferito non essere nominato nella Casa:

Lui è per la privacy. Non voleva nemmeno che lo nominassi, a momenti. Ho raccontato della nostra relazione aperta e lui non voleva. Poi gli ho spiegato che finché non ne avessimo parlato, l’argomento sarebbe rimasto un tabù, come se ci dovessimo sentire sbagliati io e lui. Non è così. Perché dovremmo nasconderlo? Penso che lui la stia vivendo male, magari gli amici lo stanno insultando, chissà cosa gli stanno dicendo gli amici e la gente intorno a lui.