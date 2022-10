Sanremo 2023, al via il toto-cast: quasi 50 Big candidati e possibili ospiti

Tra circa un mese e mezzo saranno annunciati i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023. Inevitabilmente è partito in questi giorni il toto-cast con i nomi dei possibili cantanti che potrebbero prendere parte alla gara che andrà in scena dal 7 all’11 febbraio prossimi sul palco del Teatro Ariston. Dai siti specializzati alle radio, non mancano le ipotesi sui Big che potrebbero partecipare.

Sanremo 2023, al via il toto-cast: chi sono i possibili Big

A svelare tutti i nomi finora emersi ci ha pensato Adnkronos con una lunga lista di quasi 50 cantanti (45 per l’esattezza) che potrebbero rientrare nella rosa dei Big. Non tutti ovviamente, ma almeno buona parte dei nomi avanzati potrebbero seriamente essere i candidati principali.

Mentre Amadeus continua ad essere impegnato nell’ascolto dei brani giunti, ecco quali sono i nomi emersi fino ad ora e che fanno parte del toto-cast del Festival di Sanremo 2023:

Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa, Luigi Strangis, i Negramaro ma anche Giuliano Sangiorgi solista, Giorgia, Elisa, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Raf, Shade, Mr Rain, Emis Killa, Lazza, Tananai, Bresh, Vasco Brondi, Mannarino, Diodato, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Fabio Concato, Sangiovanni, Aka7even, Elodie, Francesca Michielin, Marcella Bella, Nada, Pinguini Tattici Nucleari, Modà, i Ricchi e Poveri nella formazione a due e persino la reunion degli Articolo 31.

Dei nomi finora avanzati, spiega AdnKronos, saranno 22 coloro che potrebbero fare parte del cast, anche se si sapranno con certezza l’1 o il 2 dicembre nell’edizione delle ore 20.00 del Tg1.

Venerdì 16 dicembre, invece, in diretta su Rai1 ci sarà la finale di Sanremo Giovani dalla quale emergeranno gli altri tre componenti.

Non si fanno attendere anche i primi nomi dei possibili ospiti, a partire da Laura Pausini che potrebbe festeggiare i 30 anni dal debutto ll’Ariston proprio sul medesimo palco che l’ha resa celebre con La solitudine nel 1993.