In attesa della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 che andrà in onda da domani sera su Rai1, Amadeus oggi ha tenuto la conferenza stampa: ecco le ultime news in merito agli ospiti, l’orario di chiusura e il possibile piano B di cui si era parlato.

Sanremo 2022, la particolare richiesta di Amadeus ai cantanti

Non esiste alcun piano B in caso di positività al Covid da parte di Amadeus: “Se succede state qui con me 10 giorni in attesa che mi passi”, afferma il conduttore nel corso della conferenza stampa.

Non ci sarà alcun ospite internazionale proprio per il Covid.

Cesare Cremonini arriverà giovedì sera:

Cremonini sono contento che sia a Sanremo. Lo stimo moltissimo e sarà presente giovedì con momenti molto belli e particolari. Le stelle della fiction, che stanno avendo un grandissimo successo, da Doc a Don Matteo, Màkari, L’amica geniale, ci saranno ma dovremo capire la collocazione esatta per ciascuno. Li ringrazio per essere da me, non è scontato.

Proprio in merito all’aspetto “pandemia”, Amadeus ha fatto una particolare richiesta ai cantanti in gara:

Abbiamo invitato i Big a venire alle prove già con trucco e parrucco, in modo da avere un video utile da usare per la diretta qualora malauguratamente accadesse un caso simile, come quello dello scorso anno con Irama.

Il conduttore del Festival ha parlato pure dell’orario di chiusura: