A distanza di qualche giorno, Rosalinda Cannavò ha replicato a tono alle dichiarazioni di Massimiliano Morra contro di lei, sferrate tra le pagine del settimanale DiPiù.

Rosalinda Cannavò replica a Massimiliano Morra

A quanto pare non c’è possibilità di trovare un punto d’incontro tra i due ex colleghi ed ex Vipponi della passata edizione del GF Vip, Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra.

In una recente intervista, Morra aveva spiegato di essere in procinto di sposarsi ma il suo pensiero era andato ancora una volta a Rosalinda, della quale aveva detto:

Rosalinda nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa del GF Vip, ho scelto di cancellarla dalla mia vita. Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla.

Una esternazione apparsa a molti eccessiva e che è stata ripresa nelle passate ore anche dal giornalista Gabriele Parpiglia durante Casa Chi:

Si sposa anche Massimiliano Morra che, invece di parlare delle nozze, di come saranno e della bellezza del momento, ha voluto dichiarare “Rosalinda Cannavò non la conosco, va a dire in giro cose di me non vere”.

L’attrice siciliana ha replicato alle parole del giornalista dissociandosi e commentando: