Che fine ha fatto Massimiliano Morra dopo il Grande Fratello Vip? Intervistato tra le pagine del settimanale di DiPiù, parla (ancora) di Rosalinda Cannavò e svela la sua volontà di sposare la sua fidanzata.

Rosalinda nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa del GF Vip, ho scelto di cancellarla dalla mia vita.

Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla.