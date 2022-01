La Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della serata di ieri, ha visto scendere in pista due protagonisti: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Proprio l’american smile ha dato una risposta particolarmente piccata a Delia Duran che lo ha paragonato ad Alex Belli.

Delia Duran scherzando con Soleil Sorge e Alessandro Basciano in consolle, ha cercato di capire a che punto fosse la discussione con Sophie Codegoni: “E’ frustrato… vai conquista ancora la tua donna”.

Poi la moglie di Alex Belli ha aggiunto:

Lui è la copia di Belli? No, non è la copia di Alex, non c’è paragone.