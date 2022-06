Roger Balduino verso il ritiro. Ormai è quasi ufficiale: il naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe ad un passo dall’abbandono dopo l’infortunio alla caviglia che l’ha costretto a finire la puntata in ospedale.

Isola dei Famosi: Roger Balduino verso il ritiro, ecco che succede

L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. – si legge su DavideMaggio.it – Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco.

Per Roger non sono stati affatto dei giorni sereni soprattutto a causa dell’infortunio alla caviglia che non gli permette di camminare: “Non riesco a camminare, mi dispiace tantissimo uscire così”, ha infatti ammesso nel corso della diretta di ieri dell’Isola, prima del televoto flash che ha però decretato l’uscita di Marco Maccarini.

Proprio sul finale però, Roger Balduino è stato costretto a lasciare Playa Sgamadissima e recarsi in ospedale, come annunciato da Ilary Blasi. Il suo percorso è destinato presto a terminare? E’ possibile che il naufrago sia destinato ad un inaspettato ritiro e questo giustificherebbe anche la mancata doppia eliminazione annunciata alla vigilia della puntata di ieri, quando poi alla fine è uscito un solo naufrago.