Isola, Roger Balduino in ospedale: costretto al ritiro? Cosa è successo

La permanenza in solitaria di Roger Balduino su Playa Sgamadissima, non è stata del tutto semplice. Il naufrago era finito a vivere da solo sulla nuova isola e già lo scorso venerdì, dopo aver lasciato Playa Palapa aveva manifestato qualche perplessità sul fatto di vivere da solo senza alcun compagno di avventura.

Roger Balduino in ospedale: a rischio ritiro?

Vladimir Luxuria aveva cercato di rassicurarlo e la stessa Ilary Blasi aveva spiegato a Roger come nelle passate edizioni dell’Isola proprio i naufraghi che procedevano in solitaria finivano poi con l’arrivare sempre in fondo al gioco.

“Mi aspettavo altri ragazzi, ma non ho paura… magari della notte, vediamo. Per adesso non ho paura”, aveva detto Roger Balduino dopo il suo approdo. Ma quindi come sono andati questi primi giorni?

Per lui non sono stati affatto dei giorni sereni soprattutto a causa di un infortunio alla caviglia che gli ha persino impedito di camminare: “Non riesco a camminare, mi dispiace tantissimo uscire così”, ha infatti ammesso nel corso della diretta di ieri dell’Isola, prima del televoto flash che ha però decretato l’uscita di Maccarini.

Proprio sul finale però, Roger è stato costretto a lasciare Playa Sgamadissima e recarsi in ospedale, come annunciato da Ilary Blasi. Il suo percorso è destinato presto a terminare? E’ possibile che il naufrago sia destinato ad un inaspettato ritiro e questo giustificherebbe anche la mancata doppia eliminazione annunciata alla vigilia della puntata di ieri, quando poi alla fine è uscito un solo naufrago.