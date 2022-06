Eliminato e nominati Isola dei Famosi: chi è uscito e percentuali

Ieri sera è andata in scena la ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi, durante la quale abbiamo scoperto il nuovo eliminato. Un naufrago tra quelli al televoto dello scorso venerdì, invece, ha lasciato La Palapa. Scopriamo cosa è successo e quali sono stati i nuovi nominati.

Nuovo eliminato Isola dei Famosi

Nel corso della puntata di venerdì dell’Isola dei Famosi, a finire al televoto erano stati Estefania, Lory, Marco Maccarini, Maria Laura e Nick. Il primo naufrago a salvarsi è stata Maria Laura, seguita da Nick dei Cugini di Campagna ed Estefania. L’ultima sfida è stata quindi tra Lory e Maccarini ma proprio quest’ultimo è risultato essere il meno votato.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto emerse nel corso della puntata: Nick è stato il più votato con il 34%, Maria Laura ha ottenuto il 23%, Estefania ha realizzato il 16%, Lory il 14% e Marco Maccarini il 13%: per questo ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima dove ad attenderlo c’era Roger Balduino.

Nel corso della serata è andata in scena una catena di salvataggio per il secondo eliminato. Il primo gruppo ha visto l’esclusione di Cucolo, mentre il secondo gruppo si è dovuto sfidare e ad avere la peggio sono state Maria Laura e Pamela. Al televoto flash tra i tre la meno votata (17%) è stata proprio l’ex ragazza di Non è la Rai che ha raggiunto Maccarini e Roger su Playa Sgamadissima. Qui è stato aperto un nuovo televoto lampo al termine del quale a lasciare l’Isola è stato proprio Maccarini. Ecco le percentuali: Marco 25%; Pamela 26% e Roger 49%.

Le nomination

Ecco come si sono svolte le nomination: Estefania ha nominato Lory; Carmen ha fatto il nome di Estefania; Gennao, Nicolas ed Edoardo hanno nominato Lory, mentre quest’ultima ha fatto il nome di Estefania, Maria Laura ha nominato Gennaro; Nick ha fatto il nome di Estefania; Mercedesz quello di Gennaro e Marco Cucolo ancora Estefania.

La concorrente più nominata è stata Estefania mentre Luca, leader della settimana, ha fatto il nome di Lory Del Santo. Al televoto, quindi, ci sono Estefania e Lory.