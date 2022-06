Dopo lo scontro durante la diretta dell’Isola dei Famosi, Delia Duran ospite di Pomeriggio 5 ha attaccato ancora Nicolas Vaporidis, apostrofandolo come “poco uomo” per le parole utilizzate nei confronti di Lory Del Santo.

Nicolas ha detto una cosa bruttissima: ha detto che Lory non ha fatto niente nella vita. E’ stato poco uomo a dire una cosa del genere… Si è fatta da sola e quando è caduta ha saputo rialzarsi ed è andata avanti a testa alta. Il suo punto di vista è davvero basso. Termini bruttissimi sul conto di Lory, mi spiace…

Lory Del Santo è stata difesa anche da Arianna David, anche lei ospite di Carmelita:

Io ho fatto la terza edizione dell’Isola dei Famosi con lei e la conosco da 17 anni. La stanno dipingendo per come non è. Ci sto rimanendo malissimo… Stanno facendo passare un messaggio sbagliatissimo.