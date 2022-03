Chi è Roger Balduino e perché è famoso? Età, vita privata, Instagram

Lui si chiama Roger Balduino ed è uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Ma chi è? E soprattutto perchè è famoso? Anche se in tanti non avranno forse mai sentito parlare di lui, in realtà Roger è un noto modello brasiliano. La sua partecipazione all’Isola potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio anche nel nostro Paese.

Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022: ecco chi è

Nato a Erechim, in Brasile, Roger Balduino, classe 1992, ha esordito da giovanissimo nel mondo della moda riscuotendo non poco successo. La sua bellezza lo ha portato ad essere molto richiesto da parte di numerosi brand internazionali.

Trasferitosi a Milano ha proseguito nell’ambito della moda. Di lui si è parlato di un presunto flirt con Naomi Campbell, mai in realtà confermato.

In merito alla sua vita privata, la grande riservatezza che lo contraddistingue ha fatto finora trapelare molto poco di lui. Pratica surf ed è molto legato alla madre ed al fratello minore. Al momento dovrebbe essere single.

Sui social non è particolarmente seguito (alla vigilia della prima puntata dell’Isola conta circa seimila follower). In merito alla sua partecipazione ha commentato:

Quest’anno sarò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata delle Honduras.