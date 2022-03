Da stasera, lunedì 21 marzo, la rete ammiraglia di Casa Mediaset è pronta ad accogliere la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che andrà in onda con due appuntamenti alla settimana.

Isola dei Famosi, concorrenti e opinionisti: tutto ciò che c’è da sapere

Al timone del reality show ritroveremo, per il secondo anno di fila, Ilary Blasi. Grandi novità per quanto riguarda gli opinionisti in studio: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Graditissimo ritorno per Alvin nelle vesti di inviato in Honduras per la quarta volta.

Cast di naufraghi: chi sono

Tra le grandi novità dell’edizione in partenza troviamo un cast di naufraghi suddiviso in “coppie” e “singoli”.

Le coppie:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cuculo

Silvano Michetti e Nick Luciani (dei Cugini di Campagna)

I concorrenti “singoli”:

Antonio Zequila

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

Montepremi e come seguire l’Isola dei Famosi: daytime e altri appuntamenti

Solamente uno tra i naufraghi in gara conquisterà l’edizione ed anche il montepremi finale del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere in beneficenza).

L’Isola dei Famosi potrà essere vista in prima serata su Canale 5 il lunedì e il giovedì. Spazio anche per il daytime dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 sull’ammiraglia Mediaset, mentre su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, alle ore 1.00.

Appuntamento anche su Mediaset Extra alle ore 20.30 con “Isola party” e su R101, radio ufficiale dell’Isola dei famosi. La regia è affidata a Roberto Cenci.