L’indiscrezione su Riccardo Fogli emersa nelle passate ore è stata poco dopo confermata con un comunicato ufficiale del GF Vip che ha annunciato la sua squalifica a causa di una bestemmia. Questa volta il GF Vip non ha voluto né potuto chiudere un occhio e così il cantante e la sua chitarra si sono ritrovati già fuori dalla Porta Rossa.

Riccardo Fogli squalificato: come hanno reagito nella Casa del GF Vip

“Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli”, si legge nel comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip diffuso attraverso i social. Ecco come prosegue:

Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco.

Anche i Vipponi sono stati messi al corrente della decisione del GF Vip. Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese hanno letto il comunicato al resto dei loro compagni di avventura, alcuni dei quali sono rimasti interdetti.

C’è chi ha pensato ad uno scherzo, ma la Goich ha subito precisato:

Per qualsiasi domanda, precisazione, richiesta, al Grande Fratello in confessionale. Non è uno scherzo. Se volete commentare, commentate col Grande Fratello.