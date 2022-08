Registrazioni Uomini e Donne al via: tronisti e indiscrezioni, dama assente?

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per tornare. Il dating show di Canale 5 targato Maria De Filippi farà ritorno sul piccolo schermo nelle prossime settimane ma è già tempo di dare il via alle prime registrazioni. Nelle giornate di oggi, martedì 30 e domani, mercoledì 31 agosto 2022 riaprirà ufficialmente lo studio di Uomini e Donne con le registrazioni delle puntate che vedremo in onda da settembre.

Registrazioni Uomini e Donne oggi e domani: le indiscrezioni

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne e chi tornerà a comporre ufficialmente il parterre del trono over, emergono le prime interessanti indiscrezioni.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, le prime registrazioni di Uomini e Donne si terranno il 30 e il 31 agosto 2022 e sveleranno le prime utili informazioni sui protagonisti della nuova stagione del programma dei sentimenti.

Conosceremo dunque i nuovi tronisti che a quanto pare sono stati scelti dopo un casting con giovani estranei al mondo della tv (almeno fino ad ora). E non mancheranno ovviamente i protagonisti noti del trono over, dunque Gemma Galgani, Ida Platano, Armando Incarnato, Biagio Di Maro.

A proposito di Ida però, sempre Pugnaloni ha segnalato la presenza della dama in quel di Palermo nelle ore precedenti la prima registrazione, mettendo in dubbio così la sua presenza in studio. Nuove informazioni tuttavia arriveranno nelle prossime ore, dopo la fine della registrazione odierna.