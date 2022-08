Quando inizia Uomini e Donne? Data prima puntata, registrazione e chi ci sarà in studio

Quando inizia Uomini e Donne? Alla prima puntata in onda dagli Studi Elios mancano tre settimane. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, secondo quanto riferiscono i colleghi di SuperGuidaTV, dovrebbe tornare il prossimo lunedì 19 settembre 2022.

Quando inizia Uomini e Donne? Data prima puntata

Al fianco di Maria De Filippi ritroveremo sicuramente Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. In merito alle prime registrazioni, invece, secondo quanto riporta FanPage, si legge:

Le prime puntate dovrebbero essere registrate agli Studi Elios di Roma tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto. Probabilmente sarà l’occasione per conoscere i primi tronisti, che quest’anno dovrebbero essere quattro: tre ragazzi saranno scelti dalla redazione, mentre il quarto dovrebbe essere eletto dal parterre del trono over.

Se sul trono classico non si conosce molto, per quanto riguarda il trono over dovrebbero quasi certamente tornare Ida Platano, Gemma Galgani, Armando Incarnato e Gloria Nicoletti.

La storia del programma

Uomini e donne è un programma televisivo di Maria De Filippi in onda su Canale 5 da oltre venticinque anni, dalla prima puntata del 16 settembre 1996.

Il dating show rappresenta una vetrina importante e un trampolino di lancio per molti personaggi del mondo dello spettacolo: tra i tanti volti oggi noti, partecipano al programma Roberto Maltoni (primo tronista assoluto), Tina Cipollari, Giorgio Mastrota, Costantino Vitagliano, Francesco Arca, Cristina Pensa, Sossio Aruta, Giulia Montanarini e tanti altri.

Nel cast, nel ruolo di opinionista, si alterneranno molti ex-partecipanti – come Tina Cipollari, Costantino Vitagliano, Giulia De Lellis – e altri VIP del mondo dello spettacolo, come Gianni Sperti, Valeria Marini, Garrison Rochelle, Rudy Zerbi e Tinì Cansino, oltre a numerosi ospiti speciali.

Conduttrice di tutte le edizioni sarà l’ideatrice del programma Maria De Filippi, che detiene anche il 50% della casa di produzione del programma: la Fascino PGT.

Uomini e donne va in onda su Canale 5 nella sua storica fascia del primo pomeriggio, a partire dalle 14:45. Repliche serali e notturne sono invece trasmesse da LA5.