Anche questo anno La Regina di Roma è in pole position. Lo scorso anno sosteneva Soleil Sorge, nella quinta edizione si è palesata più volte per spifferare le nomination e, proprio ieri, ha insultato i concorrenti dopo l’abbandono di Marco Bellavia.

La Regina di Roma ha cercato anche di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ma è finita molto male con l’arrivo della Polizia. Dietro le quattro mura della Casa più spiata d’Italia, con il megafono, ha urlato contro i concorrenti:

A quanto pare dopo è finita anche in questura.

Adesso sono cazz* amari. Io non ci volevo andare perché voi giustamente state facendo il vostro lavoro ma questo bullismo a me non piace, perché ci sono persone che sono morte per questo motivo.

Sono qui in via Genova. La Caserma del centro, sto aspettando il mio avvocato. Mi hanno trovata davanti la porta rossa, volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe.