Marco Bellavia, parlano alcuni volti noti: la richiesta ad Alfonso Signorini

Non solo ex concorrenti del Grande Fratello Vip. L’abbandono di Marco Bellavia ha sollevato una indignazione collettiva che non può assolutamente passare inosservata. E così, a distanza di alcune ore dal suo ritiro, scendono in campo alcuni volti noti.

Anna Pettinelli, per esempio, ha chiesto ad Alfonso Signorini di chiudere tutto e ripartire da zero: “Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un’opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere”.

La speaker aggiunge:

Pieno appoggio a Marco e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti della casa. Ci vorrebbe un provvedimento esemplare, quale? Nessuna delle ipotesi fatte avrà, purtroppo, luogo. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione,ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile. Le logiche televisive non si possono stoppare: sponsor, palinsesto, pianificazione pubblicitaria ecc.ecc. Certo sarebbe bello. Pensate che insegnamento pazzesco sarebbe se fosse possibile fermare tutto, dire “siete delle merde” e quindi tornatevene tutti a casa, niente visibilità, ripiombate nel vostro triste anonimato. Ma non accadrà e tutto sarà tristemente dimenticato.



Anche Francesca Barra si è espressa in merito:

Caro Alfonso, manda tutti a casa. Ripulisci quello spazio pubblico che raggiunge milioni di spettatori che spesso emulano i loro “beniamini”. Perché se è vero che può essere discutibile entrare in un reality per sensibilizzare se accanto hai estranei imprevedibili, se è vero che non ci si dovrebbe aspettare dai concorrenti di un reality, dai social, un comportamento impeccabile frutto di pensieri di buon senso e rispettosi, è anche vero che non si può assistere impotenti e rendersi complici di forme di aggressione verbale, violenza, ignoranza e insensibilità. Non era Marco Bellavia a dover andare via ferito e non sarà sufficiente una strigliata in diretta.

Perché la lista delle offese lette “sei patetico”, “fatti curare”, “vai in ospedale”, non è la somma di parolacce o una momentanea caduta di stile o antipatie nei confronti di un concorrente. A cascata si toccano esseri umani che hanno avuto a che fare con una malattia per troppo tempo sottovalutata. Mandali via, perché dobbiamo dare il buon esempio. Non mi sono mai resa complice del massacro che generano questi argomenti, verso nessuno, mai verso un programma, mai verso il gusto degli spettatori. Vorrei che non avvenisse nemmeno sotto la mia pagina, cerchiamo di costruire e non di distruggere, per una volta.