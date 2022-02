Tempo di messaggi aerei nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta la destinataria è stata Delia Duran che ha ricevuto un messaggio di Alex Belli con tanto di reazione da parte di Soleil Sorge.

Soleil reagisce all’aereo di Alex per Delia: ecco in che modo

“Delia, sarà Belli finché Duran”, si legge nel messaggio aereo mandato da Alex e Liviana (una cara amica della coppia) “Ciao, grazie… vi amo!”, ha risposto la modella venezuelana salutando con gioia verso il cielo.

Qual è stata la reazione di Soleil Sorge? In giardino a prendere il sole con Barù, ha affermato:

No, questo invece vuol dire che sono belli finché durano. Speriamo che non durino troppo… (in riferimento alle dinamiche del GF Vip).