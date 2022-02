Jessica Selassié confusa da Barù, Soleil le dà delle dritte per conquistarlo

Al momento, ogni tecnica messa in atto da Jessica Selassié per conquistare Barù non avrebbe dato i suoi frutti. La giovane principessa etiope ha ammesso di essere interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca il quale tuttavia ha fatto intendere di non essere interessato a creare alcuna relazione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié e l’interesse per Barù: i consigli di Soleil

Mentre Barù sembra voler continuamente glissare sul suo reale interesse per Jessica Selassié, quest’ultima nelle ultime ore si è confidata in giardino con l’amica Soleil Sorge che le ha dato alcune dritte su come conquistare il suo compagno di avventura. Ecco cosa hanno riportato le colleghe di IsaeChia.it:

Fai come se non ci fosse nulla, come se foste solo amici, ignoralo. Un po’ per timidezza e un po’ per disinteresse nell’avere una cosa qui magari si trattiene.

Jessica non ha nascosto una certa confusione in merito, dal momento che Barù avrebbe dimostrato di volerla allontanare da sé per spingerla piuttosto tra le braccia dei sue nuovi Vipponi:

Lui mi fa sempre battute su Antonio e Gianluca…

E se queste battute nascondessero invece una sua gelosia? Il comportamento di Barù, insomma, al momento non aiuta affatto la bella gieffina ma secondo Soleil per aiutarla a fare chiarezza potrebbe essere utile per lei stare al gioco, senza preoccuparsi più di tanto di piacergli:

Se vedi che non va non devi essere tu a pregarlo o a cercare di conquistare una persona.