“Barù è cotto!”, Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica – VIDEO

Jessica Selassiè e Barù stanno facendo dei passi in avanti? La ship di Twitter procede a gonfie vele ed anche Basciano non ha dubbi: “E’ cotto!”, ha rivelato alla princess nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Barù è cotto!”, Basciano incoraggia la ship: passi in avanti per Jessica

A quanto pare i due nuovi ingressi avrebbero creato dei “turbamenti” nel cuore di Barù che si sente in “pericolo” tanto da considerarsi la “quarta scelta” di Jessica.

Nel frattempo Alessandro Basciano non ha dubbi sul suo interesse nei confronti della principessa.

Inutile dire che anche il fandom è pienamente d’accordo con il punto di vista di Basciano:

Barù si sta avvicinando, lui è cotto. Vedo gli atteggiamenti che son totalmente cambiati.

Ma Jess e Don Basciano che perculano Barú ✈️✈️✈️✈️✈️

Don basciato “ è cotto”#jeru #GFvip pic.twitter.com/fn2g2jPbV4 — ang✨ (@anggegiaa) January 30, 2022

Anche Gianmaria e Sophie la pensano esattamente nello stesso modo: “Tu sei l’uomo giusto per lei, sei un romanticone tutto tenero. Appena ti ho visto in love boat ho detto che sei proprio per Jessica. Se vuoi il treno è quasi a Firenze…”, ha affermato la Codegoni.

E voi cosa ne pensate?

B: “Io non sono l’uomo giusto per lei”

S: “E invece si”

AB: “Tu sei l’uomo per lei”

G: “Si sei l’uomo per lei”

SOPHIE, DON BASCIANO, CAPITANO VOI AVETE GIÀ VINTOOO!! #GFvip #jeru pic.twitter.com/WiGh9V8tsq — _queenjess_ (@mari_tenerelli) January 30, 2022