Il “copione-gate” è durato troppo poco. Jessica Selassiè ha raccontato a Manila Nazzaro di aver visto Delia Duran leggere un possibile foglietto nascosto nell’armadio facendo ipotizzare la presenza di una trama già scritta.

Delia Duran ha un copione già scritto al GF Vip? Macchè! La verità è un’altra

Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra che stava leggendo o tenendo qualcosa… – scrivono le colleghe di Isa&Chia – Quando ci ha visto entrare si è letteralmente spaventata, è proprio sbiancata, e poi ha spinto con la mano. Secondo me c’ha qualcosa che lei legge all’interno di questo armadio. Sono sicura, ha sbiancato, proprio come se non si aspettava… tanto che poi ha chiuso subito l’armadio!

Successivamente Manila ha chiesto a Delia di vuotare il sacco e (forse) non è come sembra.

Per questo, successivamente, la ex Miss Italia ha svelato a tutti come stanno realmente le cose:

Siccome mi sento la persona più vicina a te ho la responsabilità di chiarire il tutto al mondo. “Che cosa fai dentro l’armadio?“, ho detto. “Che cosa c’è, una lettera, un coso? Perché già altre volte ti ho visto…“. Ha detto “No, veramente no. Puoi controllare, non c’è niente! Solo che io mi metto i copricapez*oli, siccome in bagno è sempre occupato ormai lo faccio sempre nell’armadio!“. Ce li ha sempre, lei li usa tutti i giorni. Quindi ha detto: “Ma che davvero? Cosa pensavate?“. Ho detto “Ho il dovere di controllare!“. E lei fa: “Ma certo, guarda!“. Non c’ha niente, c’ha tre vestiti attaccati. Lei non usa i reggiseni, per vestirsi senza reggiseno lei usa il copricapez*olo così appiattisce…

No, vabbè…

Pensavano che Delia avesse un copione nell’armadio invece si stava mettendo i copricapezzoli, MI STO SENTENDO MALISSIMOOOOO #GFVIP pic.twitter.com/CqGoKCQkcb — nicky (@azzurropuffo) January 30, 2022

Jessica continua a non crederci

E se Manila ha creduto alle parole di Delia Duran, Jessica non si fida minimamente e lo ha anche raccontato anche a Sophie:

Anche loro che ci credono… ma chi ci crede? Io no!