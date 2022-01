Nella Casa del Grande Fratello Vip è letteralmente scoppiato il “copione-gate”. Delia Duran, secondo quanto ha rivelato Jessica Selassiè, avrebbe un copione che di tanto in tanto consulta per portare avanti la sua parte.

Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e con l’altra come se stesse leggendo qualcosa. – ha confidato Jessica al resto degli amici mentre si trovava in giardino – Quando ci ha visto entrare si è spaventata è letteralmente sbiancata e poi ha spinto con la mano. Lei non si aspettava e poi ha chiuso subito… Era anche di Carmen quell’armadio, pure Nathaly ma adesso ha tolto tutto.