Giacomo Urtis ai microfoni di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio è stato un vero fiume in piena. Dopo aver parlato di Alex e Delia ha detto la sua anche su Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

La loro coppia non l’ho mai capita, non l’ho mai vista in realtà. Secondo me c’entrano l’uno con l’altra come i cavoli a merenda sia per differenza di età che per il modo di pensare. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Lei è molto tranquilla, lui lavora in discoteca. Fuori non durerebbe neanche il tempo di un caffè al bar con tutti il bene che voglio a lui e a Miriana. Lei è per un altro genere di uomo, più vissuto, più affermato.