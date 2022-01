Giacomo Urtis senza peli sulla lingua come piace a noi. Intervistato da Giada Di Miceli ai microfoni di Radio Radio, l’ex del Grande Fratello Vip ha svelato come funzionano le coppie aperte lanciando un appello ad Alex Belli e Delia Duran.

Giacomo Urtis lancia un appello ad Alex Belli e Delia Duran

Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto bene, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce. – riportano le colleghe di Isa&Chia durante “Non succederà più” – Le coppie aperte vogliono solo giocare, non che uno della coppia provi dei sentimenti. Non bisogna esserne coinvolti. Purtroppo a volte succede. Lo dico perché anche a me è capitato di far parte di coppie aperte e quando una persona si è invaghita di me poi l’altra ci è rimasta male. Mi è capitato infatti che il marito di una si innamorasse di me e lei poi ci è rimasta male.

Urtis ha commentato pure un ipotetico rapporto a tre con protagonisti Alex Belli e Delia Duran:

No, con loro non ho mai partecipato! Mi sarebbe piaciuto, Alex è un bel ragazzo e anche Delia non è male. Diciamo che per avere lui, mi sarei fatto andare bene pure lei. Anzi, lanciamo questo appello! Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino!

Giacomo Urtis ha confidato anche cosa pensa di Alex Belli e Soleil Sorge: