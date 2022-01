Quasi l’intera Casa del GF Vip ha fatto muro contro Soleil Sorge, isolandola letteralmente e sparlando di lei in qualunque momento. Alcune Vippone nelle passate ore si sono ritrovate in camera a parlare ancora una volta dell’influencer, fino a quando Nathaly Caldonazzo non ha sbottato tacciandole di incoerenza. Ma cosa è successo?

Vippone contro Soleil Sorge: Nathaly sbotta e Jessica la difende

La tensione è ai massimi livelli nella Casa del GF Vip. Da Miriana a Delia sono in tanti ad avercela con Soleil tanto da decidere di isolarla. L’ex ragazza di Non è la Rai, rivolgendosi alla moglie di Alex Belli ha voluto darle un suo consiglio spassionato:

Non dare peso a quello che dice Sole perché lei non vede l’ora di trovare clip e basta. Lei ti mette dentro queste cose, lo ha fatto con tutte noi, ha fatto piangere Manila che è la donna più forte del mondo.

Delia, di contro, ha rincarato la dose commentando:

Lei prende per il cul* tutti quanti. A me prende per il cul*, prende per il cul* tutti quanti!

A quel punto Nathaly, che era in camera con loro e che fino a quel momento aveva ascoltato tutto in silenzio, ha perso le staffe:

Ma perché ci parlate allora? Me lo spiegate cazz*! Perchè non siete coerenti? Basta però ecchecazz*! Tutti ci parlate, ci ridete e ci scherzate e poi venite qui e ne dite peste e corna! E’ la sagra della farsa qua dentro!

A prendere le difese di Soleil è stata però Jessica:

Vabbè ma ognuno ha pregi e difetti ragazzi! Si tratta di una ragazza della mia stessa età che si ritrova tutta la casa contro. Parliamo anche umanamente… non è che ha ammazzato qualcuno questa ragazza, per carità di Dio! Sarà cattiva, sarà stronz*, sarà pesante…

Più tardi, la stessa Selassié ha preso nuovamente le difese di Soleil anche parlando con Sophie Codegoni: