Bridgerton 2 è la serie del momento proposta da Netflix con la sua seconda stagione. In questo nuovo articolo non troverete alcun spoiler, quindi state sereni se lo state attualmente vedendo esattamente come me.

Quanti anni hanno i personaggi di Bridgerton 2?

I protagonisti della serie sono già diventati volti amatissimi per il pubblico e, in questo modo, moltissimi estimatori si sono domandati quali fossero le effettive età degli attori che interpretano fanciulle e giovanotti alle prese con l’alta società e la ricerca ambiziosa dell’amore.

La serie è inserita nel periodo storico della Reggenza inglese e quindi stiamo parlando dell’intervallo di tempo che va dal 1811 al 1820, segnato dalla vittoria della Gran Bretagna nelle guerre napoleoniche in Europa. Gli eccessi dell’aristocrazia, in quel preciso momento, la facevano anche da padrona.

Quanti anni ha Daphne Bridgerton? Il personaggio interpretato da Phoebe Dynevor ha 22 anni. L’attrice, invece, è poco più grande avendo 26 anni.

Anthony Bridgerton ha 29 anni. L’attore Jonathan Bailey ha qualche anno di più: 33 e la seconda stagione è interamente concentrata sulle sue vicende amorose.

Benedict Bridgerton ha 27 anni. L’attore che lo interpreta, Luke Thompson, ha 33 anni. Lui è il secondogenito della famiglia e sarà il protagonista della terza stagione esattamente come il romanzo documenta.

Colin Bridgerton, terzogenito della famiglia, ha 23 anni. L’attore che lo interpreta, Luke Newton è poco più grande: 29.

Eloise ha 18 anni. L’attrice Claudia Jessie è decisamente più adulta: 32 anni, ma non dimostra assolutamente la sua età. Il suo personaggio è molto particolare e cerca di ritardare il più possibile il suo ingresso in società.

Quanti anni hanno Penelope, Kate e Edwina Sharma

Tra i personaggi extra della celebre famiglia, segnaliamo la buffa e dolcissima Penelope Featherington di 18 anni. L’attrice che la interpreta, anche in questo caso, ha 35 anni ma ne dimostra molti meno e si chiama Nicola Coughlan.

Kate Sharma, new entry della seconda stagione di Bridgerton, ha 26 anni ed anche l’attrice ha (quasi) la stessa età e si chiama Simone Ashley.

Charithra Chandran interpreta Edwina, la sorella minore di Sharma e il diamante della stagione. La giovane dovrebbe avere 21 anni (per il debutto ufficiale in società) nello show e nella vita è poco più grande: 25.