Nuovo provvedimento in vista al GF Vip. Ad annunciarlo a sorpresa, a poche ore dalla nuova puntata di oggi 9 marzo, è stato il padrone di casa Alfonso Signorini nelle sue consuete anticipazioni pomeridiane su Canale 5.

Signorini ha preannunciato in vista della 40a puntata del GF Vip dei provvedimenti molto duri nei confronti di più di un Vippone. Ecco quali sono state le sue parole in merito:

Ma cosa sarebbe successo di così grave a pochi giorni dal sonoro rimprovero del conduttore in diretta tv? Solo nella puntata di lunedì, infatti, Signorini aveva detto:

Avete superato il limite anche nel modo di porgersi, nel vestirvi. La scorsa volta eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5. Lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset ed io mi associo e credo sia doveroso chiedere scusa al pubblico da casa che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani, perché siamo ospiti. E se lo fate a gamba tesa non siete ospiti graditi. Vogliamo tornare ad essere un esempio di televisione garbata e civile, senza essere accusato di essere un inquisitore. Il mio è solo un richiamo alle norme di buona educazione.