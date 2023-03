Alfonso Signorini ha aperto la 39esima edizione del GF Vip con un rimprovero inevitabile e diretto ai Vipponi. Quanto accaduto nella passata puntata è stato assolutamente indecente tanto da far intervenire anche Pier Silvio Berlusconi. Una puntata assolutamente da dimenticare e soprattutto da cancellare, almeno dal sito Mediaset.

La puntata del 2 marzo scorso del GF Vip, oltre ad essere stata rimossa dal sito ufficiale di Mediaset non ha trovato spazio in replica neppure su La5 per decisione diretta da parte dei vertici di Mediaset. Ecco quali sono state le parole di Signorini in apertura di puntata:

E’ stata una serata dove per certi aspetti si è superato un certo limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, work in progress, ma ne voglio parlare con i nostri Vipponi e con voi a casa per fare un discorso breve perchè non vi voglio tediare ma assolutamente necessario.

Entrando poi nella Casa e rivolgendosi ai Vipponi, ecco come ha proseguito:

I reality sono per natura programmi e format tra i più veri perché andiamo in diretta, non ci sono filtri e voi siete quelli in assoluto più esposti perché andati in onda in diretta h24 e questo vi pone anche a dei rischi. Il reality non può essere politicamente corretto.

Ad ogni modo, come ribadito dal conduttore, “Il limite è stato superato. Non è solo un problema di una puntata difficile come la scorsa”. Signorini ha aggiunto:

La scorsa puntata è stata particolarmente complicata per tante ragioni, al punto che l’editore si questa azienda è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto molto forte marcando il mancato rispetto di questi limiti per via delle parolacce per le quali siete stati più volte richiamati in questa edizione; avete avuto spesso un atteggiamento troppo aggressivo nel vostro relazionarvi con gli altri. Avete superato il limite anche nel modo di porgersi, nel vestirvi. La scorsa volta eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5.

Lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset ed io mi associo e credo sia doveroso chiedere scusa al pubblico da casa che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani, perché siamo ospiti. E se lo fate a gamba tesa non siete ospiti graditi. Vogliamo tornare ad essere un esempio di televisione garbata e civile, senza essere accusato di essere un inquisitore. Il mio è solo un richiamo alle norme di buona educazione. Quindi attenzione perché da questa sera qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più tollerata. Quando le parolacce diventano tante, allora no. Quando l’atteggiamento diventa violento ci sarà l’espulsione immediata.