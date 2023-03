Guendalina Tavassi parla della famosa puntata cancellata dal sito del GF Vip. Intervistata da FanPage, la sorella minore di Edoardo ha nuovamente attaccato Sonia Bruganelli dopo i rimproveri riservati al fratello.

Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua.

Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere. Da che pulpito viene la predica?

Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno.