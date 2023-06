Programmazione Mediaset: come cambia per la morte di Berlusconi, le variazioni di oggi 13 giugno

Ad un giorno dalla notizia sulla morte di Silvio Berlusconi, la programmazione Mediaset è destinata a subire delle importanti variazioni anche nella giornata di oggi, martedì 13 giugno 2023. News e speciali dedicati all’ex premier e leader di Forza Italia caratterizzeranno la programmazione odierna.

Programmazione Mediaset nel ricordo di Berlusconi: come cambia oggi 13 giugno

Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha fatto sapere che anche per la giornata di oggi 13 giugno i palinsesti di Canale 5 e Rete 4 subiranno delle importanti variazioni, in attesa di conoscere in che modo sarà garantita la copertura nella giornata di domani, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni.

Canale 5 ha proposto per oggi un’edizione speciale di Mattino Cinque News che eccezionalmente si prolungherà fino alle 13.00; spazio quindi al TG5, con un’edizione-maratona che andrà avanti fino alle 18.20. Le due trasmissioni andranno in simulcast su Rete 4 e Tgcom24.

Non sono previste interruzioni pubblicitarie per tutta la durata delle due trasmissioni.

Dalle 18.20 poi, Rete 4 trasmetterà una edizione speciale del TG4 fino alle 20. La prima serata di Canale 5 vedrà protagonista Cesara Buonamici che dalle 20.30 condurrà una edizione speciale del TG5 interamente dedicata al ricordo di Berlusconi.