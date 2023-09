Nella passata edizione del Grande Fratello sarebbe già esplosa una lite di proporzioni spaventose. Quello che è avvenuto nella prima – appena sfiorata – discussione avvenuta nelle passate ore nella Casa del GF tra Rosy Chin e Grecia Colmenares, invece, è stato qualcosa di assolutamente inedito. Una delle due concorrenti, infatti, ha deciso di trattenersi (seguendo le nuove linee guida imposte dall’alto?), ma vedremo se nelle prossime settimane assisteremo ancora allo stesso self control.

Rosy Chin e Grecia Colmenares, prima lite sfiorata al GF

Rosy Chin e Grecia Colmenares sono state le protagoniste della prima lite sfiorata di questa edizione del GF. Si sarebbe potuto parlare di “straccio-gate”, ma per il momento tutto sembrerebbe essere rientrato nel giro di poco tempo. Entrambe le donne si danno molto da fare in Casa: la prima con le pulizie, la seconda con la cucina.

Nella giornata di ieri Rosy aveva ordinato gli stracci in un particolare modo ma quando Grecia ha raggiunto la cucina ha ritenuto fosse il caso di cambiare la loro disposizione, anche al fine di favorire le riprese e non dar fastidio al reparto regia. Quindi avrebbe poi deciso di portarli a far asciugare in giardino, nonostante il parere contrario di Rosy.

Quest’ultima però è riuscita a mantenere la calma (che per uno Scorpione come me non dovrebbe essere proprio una passeggiata!), ridendoci su insieme a Giselda. Chiaramente la nota chef si sarebbe solo trattenuta ma potrebbe presto esplodere regalandoci la prima vera reazione di pancia.