Giselda Torresan si è raccontata ai suoi compagni d’avventura della Casa del Grande Fratello svelando alcuni dettagli sulla sua vita privata e la sua (unica) relazione d’amore che l’ha fatta soffrire moltissimo.

L’ex fidanzato di Giselda del GF ha lasciato il segno: “Ho sofferto tantissimo!”

Giselda in passato è stata fidanzata per circa sei anni con un uomo di cui non si conosce l’identità ma che l’ha molto ferita. La concorrente attualmente è single e non intende innamorarsi di nuovo:

Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma.

Nella conversazione è intervenuta Angelica che ha fatto una domanda precisa alla sua coinquilina:

Non ti vuoi fidanzare perché hai paura di star male e di soffrire?

“Sì, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero”, ha risposto la concorrente del Grande Fratello. “Non sono tutti come lui”, ha concluso Angelica.